Feijóo afirma que levantar la mano contra un régimen no es hacer injerencia en un país

"El debate entre apoyo a la democracia o injerencia extranjera es un falso debate", apuntó el líder del PP, porque en un país donde las personas no tienen libertad de expresión, donde se les encarcela, se les secuestra y expropia, "no puedes decir" que "estás haciendo injerencia" si "levantas la mano en contra de ese régimen".

Como parte de su viaje de dos días a Bruselas, Feijóo fue ponente de la Conferencia Global Synergy 2026, titulada "Poder, Alianzas y el Próximo Orden Global", organizada por el Centro Wilfried Martens.

El líder de los conservadores españoles señaló a Nicaragua, Venezuela o Cuba como lugares donde "el pueblo no tiene esos derechos básicos". "A mí me duele mucho Cuba", dijo y pidió al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, que "abra Cuba a la prosperidad y a la democracia".

El líder del PP criticó también al Gobierno de Pedro Sánchez por haberse inhibido, dijo, "en una dictadura de casi dos décadas" y ha dicho que la posición de España sobre Venezuela ha sido "indecente".

"No solamente el Gobierno de Sánchez ha mirado para otro lado con la dictadura, sino que ha aprovechado para hacer negocios con la dictadura", ha asegurado.

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Según Feijóo, la Unión Europea ha perdido peso en Hispanoamérica por culpa de Sánchez, ya que España ha dejado de ser "el puente" entre ambas regiones porque el Gobierno "ha dejado de hacer una política exterior de Estado y está haciendo una política de partido".