Finlandia dice que no es justo que Ucrania esté sometida a la política interna de Hungría

"Ucrania se ha visto sometida a la política interna de Hungría y eso no es justo", dijo Orpo a la prensa antes de viajar a Bruselas para asistir este jueves al Consejo Europeo, donde se tratará de romper el bloqueo húngaro a la concesión a Kiev de un crédito comunitario de 90.000 millones de euros.

Las palabras de Orpo hacen referencia a las elecciones húngaras del próximo 12 de abril, en las que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se juega su continuidad al frente del Gobierno.

Orbán anunció que vetará el crédito a Kiev hasta que Ucrania repare el oleoducto Druzhba que conecta Rusia con Hungría a través de territorio ucraniano y que fue bombardeado por Moscú a finales de enero pasado, un veto al que Eslovaquia ha anunciado que se sumará.

"Es una situación totalmente absurda que Rusia haya bombardeado el oleoducto que atraviesa Ucrania y que transporta petróleo a Hungría y ahora Hungría exija a Ucrania que lo repare lo antes posible, obstruyendo la toma de decisiones europea y demandando que la UE tome medidas", dijo Orpo.

A su juicio, es necesario alcanzar un acuerdo para aprobar el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia y desbloquear la concesión del préstamo europeo a Ucrania, aunque no quiso pronunciarse sobre si se podrá alcanzar un acuerdo en el Consejo Europeo del jueves.

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"La verdadera necesidad financiera de Ucrania surgirá a principios de abril, por lo que aún queda tiempo para buscar una solución", afirmó.

Ucrania aceptó el martes la oferta de apoyo técnico y financiero por parte de la Unión Europea (UE) para reparar el oleoducto Druzhba y restablecer el flujo de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia, aunque queda por ver si este gesto es suficiente para que estos dos países retiren el jueves su veto.