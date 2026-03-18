Fiscalía noruega pide 7 años de cárcel para hijo de la princesa Mette-Marit por violación

Høiby -fruto de una relación de Mette-Marit anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon- está acusado de 38 delitos: además de las cuatro violaciones a otras tantas mujeres mientras dormían, seis casos de conducta sexual vejatoria y otros de agresiones, amenazas, infracción grave de la ley de narcóticos, daños, alteración del orden público y de tráfico.

"Una violación puede dejar huellas duraderas y destruir vidas, también las de quienes no pueden defenderse. Ese acto, ese momento, puede ser algo que la víctima lleve consigo el resto de su vida", dijo al presentar su alegato el fiscal Sturla Henriksbø, según recogió la agencia de noticias noruega NTB.

Henriksbø resaltó también las acusaciones de agresiones a una exnovia, que en el juicio definió su relación con el joven de 29 años como marcada por la violencia, los celos y la infidelidad.

Høiby -de 29 años y que no forma parte de la Casa Real- ha admitido agresiones y otros delitos menores, pero se ha declarado no culpable de las violaciones, que considera fueron sexo voluntario, así como de filmar sin consentimiento a varias mujeres y de maltrato.

El juicio, que se celebra desde el pasado 3 de febrero y que está previsto finalice esta semana, está sometido a numerosas restricciones, que incluyen la prohibición de mostrar imágenes del acusado y limitan la reproducción de testimonios y de algunas pruebas.

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El hijo de Mette-Marit ha admitido con anterioridad tener problemas con el alcohol y otras drogas además de padecer trastornos psíquicos.