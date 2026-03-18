Fráncfort cae un 0,96 % después de que el petróleo volviera a subir

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, cerró con una caída del 0,96 % en 23.502,25 puntos.
El precio del crudo brent se disparó por encima de los 108 dólares y el del gas subió un 6 % tras intensificarse los ataques en Oriente Medio.
Irán denunció nuevos ataques a su infraestructura de gas y anunció más ataques a instalaciones energéticas de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Catar.
Israel y Estados Unidos atacaron este miércoles instalaciones gasistas iraníes en la Zona Económica Especial de Energía de Pars Sur, en Asalouye -costa sur-, según informó la agencia iraní Tasnim.
Los mercados prevén que la Fed mantendrá el miércoles sus tipos de interés en el rango entre el 3,50 y el 3,75 % y dirá el impacto que espera de la reciente subida de los precios de la energía por la guerra en Irán.
La entrada de pedidos a la industria estadounidense subió en enero un 0,1 % respecto al mes anterior.
La empresa de materiales de construcción Heidelberg Materials ganó un 2,5 %, hasta 172,20 euros, después de que el banco estadounidense Morgan Stanley recomendara la compra de sus acciones.
Commerzbank subió un 1,5 %, hasta 32,88 euros, impulsado por la opa del italiano UniCredit.
Siemens Energy, matriz de Gamesa, avanzó un 1,5 %, hasta 152,10 euros, pero la de energía E.on bajó un 2,6 %, hasta 19,78 euros.
El fabricante de software para empresas SAP bajó un 2,9 %, hasta 161,44 euros, y la empresa de telecomunicaciones Deutsche Telekom cedió un 2,7 %, hasta 32,54 euros.