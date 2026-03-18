FundéuRAE: “adscrito” y “adscripto” comienzan con “ad-”

Sin embargo, en los medios de comunicación en ocasiones pueden verse ejemplos sin ella: “Fue imputado por el agente, ascrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada”, “El ministro, junto con el ascripto, concretó la firma de un convenio social” o “El atleta ascrito a la Liga Quindiana de Atletismo impuso nueva marca nacional”.

Como puede verse en el “Diccionario de la lengua española”, “adscrito” y “adscripto” son dos participios válidos del verbo “adscribir”, que proviene del latín “adscribere” y mantiene la secuencia “ad” inicial en todas sus formas.

El “Diccionario panhispánico de dudas” indica que, aunque en la lengua corriente no suele pronunciarse la “d”, no es válido omitirla en la escritura.

Por tanto, en los ejemplos del principio, lo adecuado habría sido escribir “Fue imputado por el agente, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada”, “El ministro, junto con el adscripto, concretó la firma de un convenio social” o “El atleta adscrito a la Liga Quindiana de Atletismo impuso nueva marca nacional”.

Cabe señalar que la grafía etimológica “adscripto” se mantiene en la actualidad en los países del Río de la Plata, mientras que “adscrito” se emplea en la mayor parte del mundo hispanohablante, según señala la misma obra académica.

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