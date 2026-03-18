Galán expone a ministra británica de Economía su plan inversor de 20.000 millones de euros

Iberdrola explicó en un comunicado que la ministra se reunió con Galán en la sede de la empresa, lo que, a juicio de la compañía, refuerza "la solidez de la relación entre Iberdrola y el Gobierno del Reino Unido".

La mayor compañía eléctrica europea por capitalización incidió en que el Reino Unido se ha consolidado como su principal destino de inversión, con la vista puesta en invertir 20.000 millones de euros en ese país hasta 2028 dentro de su plan estratégico.

La mayor parte de este esfuerzo inversor se dedicará al desarrollo y modernización de las redes eléctricas, un ámbito clave para acompañar la electrificación de la economía, reforzar la seguridad energética e impulsar la competitividad.

En particular, tras la aprobación del nuevo marco tarifario para el transporte de electricidad, la firma multiplicará por cuatro el importe destinado a este negocio.

Dentro de esas inversiones, la energética española comunicó el pasado diciembre que invertiría hasta 14.000 millones de euros en redes eléctricas en Reino Unido hasta 2031, en un plan que se centra en la construcción de nuevas interconexiones submarinas entre Escocia e Inglaterra y Gales.

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La empresa mantiene el foco en los mercados de redes eléctricas de transporte y distribución de Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y España, tras completar el pasado julio la venta de su filial en México.