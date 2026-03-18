Grecia registra el primer caso de fiebre aftosa en un cuarto de siglo

La enfermedad viral se detectó en vacas de una granja en la isla de Lesbos, la tercera más grande del país heleno, que cuenta con una amplia tradición y producción en este sector.

"Cuatro de los ocho animales resultaron enfermos y se procederá a su sacrificio y entierro sanitario", señaló a la emisora pública ERT Anastasia Antoneli, vicegobernadora de la región del Egeo Norte.

Más allá de estos sacrificios obligatorios, las autoridades han prohibido en toda la isla la matanza de animales de ganado, sean vacas, cerdos, ovejas o cabras.

También han vetado el traslado de estos animales, así como el de sus productos, subproductos y de pienso dentro y fuera de Lesbos.

"Prácticamente estamos en confinamiento en Lesbos", señaló este miércoles a la emisora privada Antenna Spyros Protopsaltis, secretario general de Desarrollo Rural.

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Protopsaltis advirtió de que la propagación de la enfermedad, relativamente inocua para los seres humanos pero grave para el ganado, se produce no solo por contacto entre animales, sino también por vía aérea y a través de la actividad humana, mediante la ropa, los vehículos, las ruedas y otras herramientas.

Los ganaderos de Lesbos están pidiendo al Gobierno una "intervención inmediata" porque aseguran que el sector en la isla podría ser "totalmente destruido" si no se logra contener la propagación de la enfermedad.

El último caso de fiebre aftosa que se conocía en Grecia data de 2001 en el noreste del país.