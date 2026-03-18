Hong Kong desestima recursos de siete condenados por asalto al Legislativo de 2019

Entre los recurrentes figura el actor Gregory Wong, que impugnaba su condena por delitos de alteración del orden público y la pena de seis años y dos meses de prisión.

El tribunal confirmó por unanimidad el fallo, al concluir que su implicación en los incidentes fue deliberada y no como "espectador inocente".

"Sabiendo que el complejo estaba ocupado, se vistió de negro y entró en la cámara, donde no se limitó a entregar material a periodistas, sino que mantuvo contacto físico con los manifestantes mediante abrazos", recoge la sentencia.

Los magistrados desestimaron además que la pena fuera desproporcionada.

También declinaron los recursos de otros seis implicados. Cinco de ellos, incluida la exdirigente estudiantil Althea Suen, que se declaró culpable, solo apelaban las sentencias, con castigos de hasta seis años y diez meses de reclusión.

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La sexta, Amy Pat, impugnó tanto la condena como los cuatro años y nueve meses impuestos.

Las apelaciones se dirigían contra el fallo dictado por el magistrado adjunto Li Chi-ho, quien en primera instancia sentenció a doce acusados, entre ellos Wong, Suen, Ventus Lau y Owen Chow, a penas de entre cuatro años y medio y seis años y diez meses, reducidas a períodos efectivos de 54 a 82 meses por confesión previa de culpabilidad.

Otros dos antiguos reporteros juzgados junto al grupo fueron multados con hasta 1.500 dólares hongkoneses (191 dólares estadounidenses) por haber entrado o permanecido en el recinto sin cargos por disturbios.

En su resolución, el tribunal destacó el carácter simbólico del asalto, al estimar que los participantes "rompieron copias de la Ley Fundamental y exhibieron banderas coloniales", gestos que consideró "provocadores y desafiantes para la autoridad".

Asimismo, destacó que el episodio "erosionó la capacidad de gobernanza y dejó secuelas prolongadas en la sociedad hongkonesa".

Los hechos ocurrieron la noche del 1 de julio de 2019, en el vigésimo segundo aniversario del traspaso de la soberanía británica a China.

Centenares de manifestantes, con cascos y máscaras, forzaron accesos, causaron destrozos y exhibieron la bandera colonial británica antes de ser desalojados con gases lacrimógenos.

El asalto fue uno de los momentos más tensos de las protestas contra la ley de extradición a China continental. Las movilizaciones, con millones de participantes y demandas de sufragio universal, desembocaron en la imposición de la Ley de Seguridad Nacional en 2020.

Las autoridades sostienen que la norma restableció el orden, mientras que organizaciones de derechos humanos y gobiernos occidentales la consideran una herramienta para limitar la disidencia y erosionar el modelo 'un país, dos sistemas'. Algunos países respondieron con sanciones y suspensión de acuerdos.