Hong Kong incauta 142 kilos de estupefacientes valorados en unos 4,67 millones de dólares

En la primera actuación, funcionarios examinaron el 10 de marzo un envío marítimo declarado como artículos domésticos y procedente de Canadá en el recinto de inspección de carga del muelle de Kwai Chung, donde localizaron la partida de marihuana oculta en una mesa de billar, cifrada en 22 millones de dólares hongkoneses (2,8 millones de dólares estadounidenses).

Un hombre de 55 años fue arrestado ese mismo día por su presunta implicación, según informaron en rueda de prensa hoy los mandos al cargo de las operaciones .

En paralelo, las autoridades de la ciudad semiautónoma desarrollaron una operación conjunta con los departamentos de lucha contra el contrabando de la Aduana del continente chino, que permitió interceptar un paquete remitido desde Francia y declarado como sustratos para acuarios, enviado a Hong Kong a través del territorio continental,

En su interior hallaron 36 kilogramos de la supuesta ketamina, valorada en 14,5 millones de dólares hongkoneses (1,86 millones de dólares estadounidenses), repartida en 24 bolsas de minerales volcánicos.

Tras una investigación posterior, los agentes llevaron a cabo el 16 de marzo una entrega controlada que terminó con la detención de dos residentes locales, de 58 y 44 años, en las zonas de Lau Fau Shan y Yuen Long, respectivamente. Los tres sospechosos quedaron en libertad bajo fianza mientras continúan las diligencias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De acuerdo con la Ordenanza sobre Drogas Peligrosas de Hong Kong, el tráfico de estas sustancias constituye un delito grave, penado con hasta cadena perpetua y una multa máxima de 5 millones de dólares hongkoneses (640.000 dólares estadounidenses).