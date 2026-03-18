Industria textil apuesta por profesionalización de pymes ante retos del T-MEC

Así lo señaló a EFE Naydú Serrato, directora de comunicaciones y sostenibilidad de Textiles Lafayette, quien destacó el peso estratégico de este sector en la economía regional, tanto por su capacidad de generación de empleo como por su extensa cadena productiva.

“La cadena es amplia, desde la materia prima hasta el diseño, la confección y la comercialización, e impacta a todos los niveles”, afirmó.

La industria textil es una de las más relevantes a nivel global, con impacto en sectores como la moda, el deporte, la salud o la hotelería, y en México destaca además por su tradición artesanal y su capacidad manufacturera, elementos que cobran relevancia en el comercio regional bajo las reglas del T-MEC.

Sin embargo, Serrato advirtió que uno de los principales retos del sector es la alta informalidad, especialmente entre confeccionistas, lo que limita su crecimiento.

"Son expertos en su oficio, pero muchos no saben costear ni comercializar sus productos", explicó.

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En este contexto, iniciativas como el programa 'Hilando Empresa' buscan cerrar esa brecha mediante capacitación y acompañamiento empresarial.

De acuerdo con datos del propio programa, más de 1.000 emprendedores han sido capacitados en América Latina y 70 proyectos en México han recibido capital semilla para fortalecer sus talleres.

La estrategia incluye formación en Administración, Finanzas y Marketing, con el objetivo de que los talleres evolucionen hacia empresas sostenibles y competitivas.

"Ellos empiezan a entender que más que un taller es una empresa y cómo profesionalizar su actividad", indicó Serrato.

El impacto de estas iniciativas también se refleja en la inclusión productiva, especialmente de mujeres, que representan una parte significativa del sector. Según el programa, 643 emprendedoras han participado en sus distintas ediciones .

Para Serrato, fortalecer a las pymes es fundamental, ya que concentran más del 80 % de la actividad económica en la región, lo que las convierte en un eje clave para el desarrollo.

En el marco del T-MEC, la directiva subrayó la importancia de políticas públicas que protejan la producción local frente a la competencia internacional, especialmente ante la entrada de productos de bajo costo.

"Es importante valorar la industria local y generar condiciones que permitan competir, porque de lo contrario se afecta la economía y la producción nacional", señaló.

Destacó que la industria textil puede jugar un papel estratégico en el crecimiento económico si se impulsa la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo de talento.

La industria textil mexicana, con su combinación de tradición y capacidad industrial, se posiciona así como un sector clave en la integración económica de América del Norte, aunque con el reto de modernizar su base productiva para competir en un entorno global cada vez más exigente.