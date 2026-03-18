Irak confirma la reanudación del bombeo de petróleo entre Kurdistán y Turquía

Este anuncio, emitido por el Ministerio de Petróleo del Ejecutivo iraquí a través de un comunicado, se produce después de que la región del Kurdistán concediera permiso al Gobierno federal de Irak para retomar las exportaciones petroleras a través de dicho oleoducto.

Desde el ministerio consideraron el periodo de paralización del oleoducto de Kurdistán "un importante desafío para el sector petrolero" que llega a su fin tras el acuerdo entre administraciones, celebrado en el contexto de la crisis petrolera provocada por la guerra en Irán y el cierre parcial del estrecho de Ormuz.

Así, el primer ministro del Gobierno Regional del Kurdistán iraquí, Masrour Barzani, declaró anoche a través de su cuenta de X que "dadas las circunstancias extraordinarias que atraviesa el país y la responsabilidad que todos compartimos para superar este difícil momento, hemos decidido permitir que el petróleo fluya a través del oleoducto de la Región del Kurdistán lo antes posible".

Las autoridades iraquíes aseguraron que la empresa estatal de petróleo iraquí inició este mismo miércoles las primeras operaciones en la estación de bombeo, con una capacidad inicial para transportar 250.000 barriles de crudo diarios.

El Ministerio de Petróleo de Irak afirmó que la reanudación de las exportaciones supone un éxito "técnico y administrativo", que "refleja los esfuerzos sobre el terreno y de ingeniería realizados por el personal nacional para garantizar la preparación de las infraestructuras y una alta eficiencia operativa".

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