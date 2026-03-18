Irak pierde 3.100 megavatios de generación eléctrica tras el corte total del gas iraní

EFE pudo comprobar desde Bagdad que el suministro se mantenía aún en la capital del país.

En una nota, el Ministerio de Electricidad indicó que se han detenido completamente los suministros de gas importado debido a los "acelerados y graves acontecimientos en la región", por lo que las autoridades competentes se están coordinando para compensar el déficit energético.

En este sentido, para mitigar el impacto en las centrales generadoras que dependían del gas iraní, las autoridades han puesto en marcha un plan de contingencia que incluye asegurar el suministro de combustible alternativo, como diésel, y optimizar el uso y la distribución de las reservas de gas nacional.

Esta situación se produce después de que Israel y Estados Unidos atacaran unas refinerías de gas natural iraníes en la Zona Económica Especial de Energía de Pars Sur, al sur del país, informaron medios iraníes.

El proyectil alcanzó una parte de las instalaciones de gas, tras lo que los equipos de rescate y de extinción de incendios comenzaron a combatir el fuego, según declaró un responsable de seguridad de Busher, la ciudad en la que se ubica, de quien la agencia no especificó su nombre.

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El pasado 14 de marzo, Estados Unidos atacó la isla iraní de Jarg, considerada el centro neurálgico de la industria petrolera de la República Islámica, tras lo que Irán amenazó con destruir "toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos" en Oriente Medio si sus instalaciones volvían a ser atacadas.

Ante estos ataques, el Ejército iraní amenazó con atacar "a la primera oportunidad" infraestructura de energía, gas y combustible vinculadas a Estados Unidos e Israel en la región.