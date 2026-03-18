Israel afirma que ha comenzado a atacar el norte de Irán por primera vez en esta guerra

En un comunicado, el Ejército indicó que su Fuerza Aérea ha comenzado con dichos bombardeos, pero no explicó qué lugares de Irán está atacando y solo dijo que daría detalles más adelante.

Los ataques se producen después de que Irán atacara este miércoles a Emiratos Árabes Unidos y Catar, lo que provocó un incendio en la refinería de Ras Laffan, la principal de gas natural licuado catarí, un depósito de combustible para aviones en Riad y en una refinería en Baréin.

Este miércoles, Israel y Estados Unidos atacaron además unas refinerías de gas iraníes en la Zona Económica Especial de Energía de Pars Sur, en Asalouye, en la costa sur.