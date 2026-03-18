Israel bombardea dos puentes sobre el río Litani, en el sur del Líbano

Después de que el Estado judío anunciara este miércoles su intención de atacar cruces en el Litani, la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN) informó de bombardeos en los puentes de Qaaqaaiyat y Qasmiyeh, en esta última zona de tanta intensidad que obligaron al cierre de una carretera.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron y destruyeron hoy dos puentes adicionales sobre el río Litani, utilizados para el contrabando de armas y para permitir el avance de terroristas de Hizbulá hacia el sur", confirmó, por su parte, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz.

"Esta es una acción directa contra el uso que hace Hizbulá de la infraestructura del Estado libanés para promover actividades terroristas y también un claro mensaje al Gobierno libanés: el Estado de Israel no permitirá tal situación", agregó Katz.

En el marco del conflicto iniciado el pasado 2 de marzo, el Estado judío ya había bombardeado días atrás las inmediaciones del puente que une la ciudad de Nabatieh, al norte del Litani, con la región de Marjayoun, al sur del mismo, según indicó entonces la ANN.

La franja que va desde la frontera de facto hasta ese río ya está prácticamente vaciada de población desde hace tiempo, pues además de ser objeto de intensos bombardeos también está afectada por una orden de desplazamiento forzoso emitida por Israel poco después del inicio de las hostilidades.