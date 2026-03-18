Israel cuenta con "planes específicos" para seguir atacando a Irán "las próximas semanas"

"Estamos preparados para operar durante las próximas semanas. No quiero dar plazos más concretos porque estamos hablando públicamente y sabemos que nuestros enemigos intentan averiguarlo", dijo hoy Nadav Shoshani, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, en un encuentro virtual.

El vocero castrense añadió al respecto que Israel está "lista" para mantener sus operaciones (contra Irán) "durante semanas": "Lo hemos planeado y ya contamos con planes específicos" para ello, concluyó Shoshani.

Tras 19 días de intensos ataques de Israel impactando desde a sedes militares a enclaves de inteligencia o infraestructura nuclear, el número de fallecidos en la nación persa asciende al menos a 1.230, aunque esta cifra no ha sido actualizada desde el pasado 5 de marzo.

Además, hoy se produjo la confirmación del asesinato por parte de Israel del ministro de Inteligencia iraní, Ismail Jatib, en un bombardeo anoche.

Esta ejecución se suma a las del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, y el comandante de la milicia paramilitar Basij (subordinada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria) Gholamreza Soleimani ayer.

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Pese a los golpes asestados por Israel, el régimen iraní no muestra señales de colapso y sigue atacando suelo israelí con misiles balísticos y de racimo.

Esta madrugada, una pareja de ancianos falleció tras el impacto en un edificio residencial en Ramat Gan, una ciudad a las afueras de Tel Aviv. También se registraron múltiples daños en otros puntos del país por la caída de metralla, según informaron los servicios de emergencia.