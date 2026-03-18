Israel dice que va a bombardear en el Líbano los puentes sobre el río Litani

"Para impedir el paso de refuerzos (de Hizbulá) y equipo de combate, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacarán los cruces del río Litani a partir del mediodía de hoy", declaró el Ejército en un comunicado en X en árabe.

Tras una noche de ataques israelíes intensos, que han causado al menos 12 muertos y 41 heridos en dos edificios de apartamentos en Beirut, según el Ministerio de Salud del Líbano, Israel ha amenazado con "importantes sorpresas" a lo largo del día contra Irán y Líbano, según declaraciones de su ministro de Defensa.

"Durante el día de hoy, se esperan sorpresas significativas en todos los ámbitos que intensificarán la guerra que libramos contra Irán y Hizbulá en el Líbano", dijo Israel Katz en un comunicado, tras anunciar el asesinato anoche del ministro iraní de Inteligencia, Ismail Jatib.

En el Líbano hay ya más de 900 muertos, mientras que un millón de personas han tenido que abandonar sus hogares.