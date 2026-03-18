Italia rebaja en 0,25 euros el litro de carburante para aliviar las subidas por la guerra

La medida será aplicable a todos los conductores en el país y ha sido aprobada en un Consejo de Ministros como un decreto-ley, al que se recurre en momentos de urgencia y que deberá validarse en el Parlamento en el plazo de 60 días.

La primera ministra, Giorgia Meloni, ha explicado en un vídeo que este recorte en los impuestos indirectos sobre los carburantes supondrá una rebaja de "cerca de 25 céntimos de euro al litro".

Esta reducción de precio será temporal, por el momento de 20 días, según avanzan los medios.

Además, el Gobierno ofrecerá créditos a los transportistas para evitar que el encarecimiento afecte al sector de las mercancías e introducirá un mecanismo contra la especulación que vincula el precio del carburante con la evolución real del petroleo, introduciendo sanciones a quienes se aprovechen de este contexto.

Su ministro de Infraestructuras y Transportes, Matteo Salvini, se había reunido esta mañana en Milán (norte) con representantes de compañías de hidrocarburos que operan en el país, como ENI o IP.

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Tras el encuentro, Salvini avanzó que la aprobación de un "sustancioso recorte" a los impuestos indirectos sobre el precio del carburante.

Asimismo, ha solicitado a las petrolíferas aplicar un precio medio máximo "no superable", además de abogar por el levantamiento de las sanciones a Rusia para obtener gas y petróleo.

En Italia, más de la mitad del precio del carburante responde a gravámenes, tanto IVA como impuestos indirectos aplicados para conseguir financiación pública en momentos de necesidad.

Por ejemplo, el litro de gasolina cuesta actualmente de media 1,819 euros, un 4,24 % más que la pasada semana. De esta cantidad, el valor neto del producto es de 0,818 euros, mientras que 0,328 euros son de IVA y 0,672 euros responden a impuestos especiales.

La guerra en Irán ha continuado inflando los precios y el litro de gasóleo cuesta actualmente en Italia 2,033 euros de media, un 8,78 % más, según datos del Ministerio de Seguridad Energética.

La asociación de consumidores Condacons ha celebrado esta rebaja que se aplicará en las gasolineras italianas pero ha lamentado su vigencia temporal de 20 días, que ve como "del todo insuficiente".