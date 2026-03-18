Japón insta a Irán a cesar acciones que amenacen la navegación en el estrecho de Ormuz

El ministro de Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, realizó la petición el martes por la noche durante una llamada con su homólogo iraní, Abbas Araqchi, según un comunicado de la Cancillería nipona.

"El ministro Motegi instó firmemente a Irán a cesar de inmediato los ataques contra instalaciones civiles y de infraestructura en los países del Golfo, así como las acciones que amenazan la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz", dijo.

El canciller japonés expresó su profunda preocupación por la continuación del intercambio "de ataques de represalia" desde la previa llamada telefónica que sostuvieron el 9 de marzo, y por la extensión de los daños, que afectaron incluso a países vecinos.

Asimismo, Motegi manifestó su preocupación por el elevado número de buques vinculados a Japón que se encuentran actualmente detenidos en el golfo Pérsico y solicitó a Irán que adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los buques en el estrecho de Ormuz, "incluidos los de Japón y otros países asiáticos".

Por su parte, Araqhchi expuso la posición de Irán y ambos ministros coincidieron en mantener una comunicación estrecha con vistas a una pronta desescalada, según el comunicado japonés.

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La conversación se produce días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitara a sus aliados y a otros países que participen en una operación para escoltar buques comerciales en el estrecho de Ormuz, por donde pasa alrededor del 20 % del crudo mundial.

Trump, no obstante, dijo el martes (hora de EE.UU.), en una publicación en Truth Social, que Washington ya no necesita ni desea la ayuda de los países de la OTAN, Japón, Australia o Corea del Sur.

Aun así, hay expectativas de que el potencial envío de buques militares japoneses sea uno de los temas clave en la cumbre prevista para el jueves en Washington la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y el mandatario estadounidense.

Preguntada este miércoles sobre la posibilidad de enviar a la zona efectivos de las Fuerzas de Autodefensa, Takaichi reiteró que por ahora no tienen planes de hacerlo.