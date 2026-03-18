La Bolsa de Milán baja un 0,33 % por la escalda del precio del petróleo y el gas

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share perdió un 0,29 %, hasta los 47.039,17 enteros.

Durante la sesión cambiaron de manos unos 530 millones de acciones por un valor de unos 3.994 millones de euros (unos 4.596 millones de dólares).

La jornada estuvo marcada por la escalada de los precios de los hidrocarburos tras nuevos ataques a instalaciones de gas y crudo en Irán, así como por el bloqueo que se mantiene en el estrecho de Ormuz, un enclave clave para el suministro mundial.

El sector de los servicios públicos encabezó las pérdidas: Hera cedió un 3,48 %, seguida de la eléctrica Enel (-3,35 %), las gasísticas Italgas (-2,68 %) y Snam (-1,98 %), además del grupo automovilístico Stellantis (-1,99 %).

Por el contrario, la firma de lujo Brunello Cucinelli lideró las ganancias con un aumento del 4,15 %, seguida de la cementera Buzzi (2,70 %), Banco BPM (2,10 %), la fabricante de cables Prysmian (2,01 %) y el grupo de defensa Leonardo (1,48 %).