La Bolsa de París cierra en equilibrio (-0,06 %) pese a la volatilidad del petróleo

Al finalizar la jornada, el selectivo parisino, que había comenzado la sesión en terreno positivo pero empeoró de tendencia durante la tarde hasta quedarse en torno a los valores de la víspera, se ubicó en los 7.969,88 puntos.

El volumen de operaciones fue alto, con intercambios valorados en 5.458 millones de euros.

En el palmarés de empresas, 23 terminaron a la baja y 17 lo hicieron en verde.

Las subidas más importantes de la jornada fueron para el banco Société Générale (2,93 %), el operador turístico Accor (2,09 %) y la empresa aeroespacial y de defensa Thales (1,81 %).

Los descensos más notables se los anotaron el grupo de comunicación y publicidad Publicis (-3,90 %), la multinacional de alimentación Danone (-3,20 %) y la compañía de bebidas y licores Pernod Ricard (-2,31 %).