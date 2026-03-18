La Bolsa española sube el 0,29 % impulsada por la banca

Al cierre de la sesión, el selectivo español, IBEX 35, sumó 50,4 puntos, ese 0,29 %, hasta situarse en los 17.299,1. Pese a este incremento, el índice nacional se devalúa el 0,05 % en lo que va de año.

A la hora del cierre de los mercados en Europa, el barril de petróleo brent subía un 4,49 % y consolidaba su precio por encima de los 108 dólares, tras haber llegado a rozar la cota de los 110 dólares durante la sesión.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), de referencia en Estados Unidos, revirtió las caídas iniciales para escalar un 1,5 %, situando el barril en los 97,65 dólares.

En la misma línea, el gas natural TTF se encareció un 5,82 %, hasta alcanzar los 54,56 euros por megavatio hora (MWh).

El sector bancario lideró las subidas de la Bolsa de Madrid, con una revalorización en su conjunto del 1,34 %, ante las expectativas de que tanto la Reserva Federal (Fed) como el Banco Central Europeo (BCE) mantengan los tipos de interés.

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CaixaBank fue el valor que más avanzó y cerró su revalorización en el 2,95 %, seguido de Bankinter (1,98 %), Unicaja (1,69 %), Sabadell (1,19 %), BBVA (1,02 %) y Santander (0,88 %).

Destacaron igualmente las subidas de otra compañías como la energética Naturgy (2,03 %), el grupo de telecomunicaciones Telefónica (1,16 %) y la multinacional textil Inditex (1,05 %).