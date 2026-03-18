La falta de combustible en Cuba dificulta el acceso a ayuda y atención médica, alerta ONU

La organización subrayó que decenas de contenedores con suministros de ayuda humanitaria ya están en el puerto de La Habana e incluso se esperan nuevos cargamentos, pero la falta de combustible está aumentando los costes y frenando la entrega de esa ayuda a quienes lo necesitan.

Esta escasez también está limitando las operaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a pesar de tener suministros médicos disponibles, alertó la entidad.

La falta de electricidad ha impedido además que se practiquen 50.000 operaciones quirúrgicas solo en febrero, según alertaron las autoridades cubanas.

La isla, que ya sufría una crisis energética con cortes de luz en La Habana de 15 horas y de hasta 48 horas en las provincias, ha visto su situación agravada por la dependencia del combustible para el funcionamiento de los motores de generación de las centrales térmicas.

En La Habana, la basura sin recoger se está apilando en las esquinas de las calles y la calidad del aire se está deteriorando debido a la quema de deshechos y madera para cocinar, indicó la Oficina de la ONU.

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"La comunidad humanitaria llama a los Estados miembros a aumentar sus contribuciones y a asegurarse de que se facilita la entrega de ayuda sin impedimentos", reclamó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó a finales de enero una orden ejecutiva en la que se amenazaba con aranceles a las importaciones de países que suministrasen petróleo a Cuba.