La Fed mantiene los tipos y dice que las repercusiones de la guerra son "inciertas"

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) sostiene, en un comunicado publicado al término de su reunión de política monetaria de dos días de duración, que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas "sigue siendo elevada" y que "las repercusiones de los acontecimientos en Oriente Medio para la economía de los Estados Unidos son inciertas".

"Los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica se ha estado expandiendo a un ritmo sólido", añade el texto de la Fed, que, en lo referente a su doble mandato que aspira al pleno empleo y a una inflación de en torno al 2 %, aseguró que "la creación de empleo se ha mantenido baja y la tasa de desempleo ha variado poco en los últimos meses", mientras que "la inflación permanece algo elevada".

El último dato de subida de precios, correspondiente al mes de febrero, mostró una inflación subyacente del 2,5 % interanual, mientras que el informe sobre la situación del mercado laboral reveló que el mes pasado se destruyeron 92.000 empleos.

La decisión de la Fed de mantener sin cambios los tipos está en línea con lo anticipado por los mercados, pese a la insistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que el banco central baje el precio del dinero.

Trump, que ha presionado al presidente del organismo, Jerome Powell, hasta niveles inéditos para que flexibilice la política monetaria, ha pedido una reunión de emergencia ante la crisis derivada de la guerra con Irán y el alza del petróleo, con el fin de abordar una bajada inmediata de los tipos de interés.

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Powell, que acaba de presidir una reunión del FOMC por penúltima vez, tiene previsto abandonar el cargo en mayo, y el jefe de Gobierno estadounidense ha nominado a Kevin Warsh, exgobernador de la entidad, como su sustituto.