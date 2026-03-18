La guerra en Oriente Medio obliga a Canadá a mantener los tipos de interés en el 2,25 %

La institución señaló en un comunicado que el conflicto ha incrementado la volatilidad, al tiempo que ha elevado los riesgos para la economía mundial.

En particular, advirtió de que el encarecimiento del petróleo y del gas impulsará la inflación global a corto plazo, mientras que posibles interrupciones en el suministro, como las derivadas del cierre efectivo del estrecho de Ormuz, podrían afectar también a otras materias primas.

El banco central destacó que, antes del estallido del conflicto, la economía global avanzaba a un ritmo cercano al 3 %, con un crecimiento sólido en Estados Unidos apoyado por el consumo y la inversión en inteligencia artificial, una eurozona sostenida por la demanda interna y una China impulsada por las exportaciones pese a la debilidad de su demanda doméstica.

El banco central también constató que en Canadá, los datos recientes apuntan a una mayor debilidad de lo previsto, en el contexto del conflicto comercial con Estados Unidos, su principal socio económico.

El producto interior bruto (PIB) se contrajo un 0,6 % en el cuarto trimestre de 2025, en gran medida por una reducción de inventarios, aunque la demanda interna se mantuvo firme gracias al consumo y al gasto público.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El mercado laboral también muestra señales de deterioro, con un aumento del desempleo hasta el 6,7 % en febrero tras la pérdida de impulso en la creación de empleo.

La inflación se moderó hasta el 1,8 % interanual en febrero, frente al 2,3 % de enero, situándose cerca del objetivo del 2 %, aunque el banco anticipa un repunte en los próximos meses por el aumento de los precios de la gasolina.

En este escenario, la autoridad monetaria canadiense consideró que justifica mantener sin cambios los tipos de interés.

El Banco de Canadá subrayó que seguirá evaluando el impacto del conflicto en Oriente Medio, así como las tensiones comerciales con Estados Unidos, y reiteró que está preparado para ajustar la política monetaria según evolucione la situación, con el objetivo de preservar la estabilidad de precios.