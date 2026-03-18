La inflación mayorista en EEUU sube en febrero hasta el 3,4 %, el mayor avance en un año

Según un informe publicado este miércoles por el Buró de Estadísticas Laborales (BLS), en términos mensuales el IPP aumentó un 0,7 % en el mes, por encima del 0,5 % registrado en enero y de las estimaciones de expertos, que pronosticaban un incremento del 0,3 %.

La inflación mayorista subyacente, que excluye las volátiles áreas de energía, los alimentos y los servicios de comercio, creció un 3,5 % con respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que mes a mes, este índice subió un 0,5 %, dos décimas más que lo estimado por analistas, pero inferior al 0,8 % del mes anterior.

La Reserva Federal (Fed), que hoy anunciará si modifica o mantiene estables los tipos de interés, ha fijado una meta de un 2 % en el índice inflacionario como referencia para sus decisiones sobre política monetaria.

El pico de febrero en la inflación mayorista reflejó subidas del 1,1 % de los bienes finales, impulsados por aumentos de casi el 49 % en los índices de verduras y de casi el 14 % en el diésel, además de incrementos en gasolina, huevos y tabaco.

Los servicios de demanda final subieron un 0,5 % en el mes, con un repunte notable en el alojamiento, además de un aumento en los márgenes del comercio mayorista de alimentos y alcohol, y servicios financieros como corretaje de valores e inversión.

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Hasta ahora, los informes sobre índices económicos no reflejan el aumento de precios asociados a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, que ha estremecido las bolsas y disparado el costo del crudo y el gas y de combustibles vitales para el transporte como el diésel.

Sin embargo, economistas advierten que estos resultados demuestran que aún antes del conflicto y la interrupción del tráfico por el estrecho de Ormuz, la inflación ya estaba avanzando por encima de lo esperado.

En enero, el Índice de Precios de Consumo (IPC) se moderó hasta el 2,4 % interanual, tres décimas menos que en diciembre y ligeramente por debajo de las predicciones del mercado, mientras que la subyacente bajó hasta el 2,5 %, según publicó el BLS la semana pasada.