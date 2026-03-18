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18 de marzo de 2026 - 12:50

La leyenda llega a México: Honda Prelude 2026

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"La nueva generación de Honda Prelude incluye el chasis dinámico del Civic Type-R y el premiado sistema híbrido de dos motores de Honda

Por EFE

Honda lanza por primera vez al mercado mexicano la nueva generación de Honda Prelude 2026, un coupé deportivo que combina un diseño exclusivo, gran desempeño y máxima eficiencia para un manejo dinámico y emocionante.

La parrilla tiene acabado en cromo negro y detalles azules en la parte central inferior de las fascias delantera y trasera, que enfatizan la presencia baja y deportiva del coupé. Ese mismo color azul también se aprecia en los grandes calipers de freno delanteros Brembo de cuatro pistones, que aportan estilo y una impresionante potencia de frenado.

El sistema incluye el motor de combustión 2.0 litros con 16 válvulas DOHC, dual E-CVT e inyección directa y ciclo Atkinson, que desarrolla 141 hp a 6,000 rpm y 134 lb-pie de torque a 4,500 rpm. El motor eléctrico AC tiene un imán permanente síncrono y genera 181 hp entre 5,000 y 6,000 rpm y un torque máximo de 232 lb-pie entre 0 y 2,000 rpm. El rendimiento máximo combinado de ambos motores es de 200 hp a 6,000 rpm y 232 lb-pie de torque entre 0 – 2,000 rpm.

Esta sexta generación marca el debut del sistema Honda S+ Shift, una innovadora función de conducción que simula la experiencia de una transmisión de alto rendimiento.

Ofrece una cabina envolvente con un diseño limpio y elegante, un cofre bajo y pilares A delgados para una visibilidad frontal excepcional, todo ello diseñado para la experiencia de conducción de un gran turismo.

El interior está disponible azul y blanco bitono, con costuras azules de alto contraste que complementan los detalles exteriores en azul. La piel sintética con textura de nube envuelve la consola central y la parte inferior del tablero.

Incluye un clúster de instrumentos digital de 10.2 pulgadas, una pantalla táctil HD a color de 9 pulgadas compatible con Apple CarPlay™ y Android Auto™ y un cargador inalámbrico para smartphones, todo de serie.

Incluye un sistema de sonido prémium Bose® de serie, diseñado en conjunto por Honda y Bose® específicamente para el interior del Prelude, para que tanto el conductor como los pasajeros, se sientan en el centro de la música.

Honda se compromete a seguir mejorando la seguridad de todos los que comparten los caminos. Con este compromiso, el nuevo Honda Prelude es líder en seguridad para coupés deportivos, gracias a su avanzada tecnología de seguridad activa y pasiva que viene de serie.

Estará disponible a partir del 17 de marzo a través de la red de distribuidores del país, en una única versión totalmente equipada con un precio de $949,900 pesos. Ofrece interiores en piel azul con blanco, mientras que en el exterior se podrá elegir entre los colores Blanco Perlado, Gris Meteoro y Azul Racing.

Acerca de los vehículos de Honda de México

Honda® ofrece una amplia gama de vehículos que incluye los automóviles City®, Civic® y Accord®; así como las SUV BR-V®, HR-V®, CR-V®, Pilot® y la minivan Odyssey®. Además, cuenta con tres vehículos insignia en versiones híbridas: CR-V®, Accord® y Civic®.

Descripción contacto: Communika/agencia de PR Honda de México

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