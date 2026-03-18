La leyenda llega a México: Honda Prelude 2026

Honda lanza por primera vez al mercado mexicano la nueva generación de Honda Prelude 2026, un coupé deportivo que combina un diseño exclusivo, gran desempeño y máxima eficiencia para un manejo dinámico y emocionante.

La parrilla tiene acabado en cromo negro y detalles azules en la parte central inferior de las fascias delantera y trasera, que enfatizan la presencia baja y deportiva del coupé. Ese mismo color azul también se aprecia en los grandes calipers de freno delanteros Brembo de cuatro pistones, que aportan estilo y una impresionante potencia de frenado.

El sistema incluye el motor de combustión 2.0 litros con 16 válvulas DOHC, dual E-CVT e inyección directa y ciclo Atkinson, que desarrolla 141 hp a 6,000 rpm y 134 lb-pie de torque a 4,500 rpm. El motor eléctrico AC tiene un imán permanente síncrono y genera 181 hp entre 5,000 y 6,000 rpm y un torque máximo de 232 lb-pie entre 0 y 2,000 rpm. El rendimiento máximo combinado de ambos motores es de 200 hp a 6,000 rpm y 232 lb-pie de torque entre 0 – 2,000 rpm.

Esta sexta generación marca el debut del sistema Honda S+ Shift, una innovadora función de conducción que simula la experiencia de una transmisión de alto rendimiento.

Ofrece una cabina envolvente con un diseño limpio y elegante, un cofre bajo y pilares A delgados para una visibilidad frontal excepcional, todo ello diseñado para la experiencia de conducción de un gran turismo.

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El interior está disponible azul y blanco bitono, con costuras azules de alto contraste que complementan los detalles exteriores en azul. La piel sintética con textura de nube envuelve la consola central y la parte inferior del tablero.

Incluye un clúster de instrumentos digital de 10.2 pulgadas, una pantalla táctil HD a color de 9 pulgadas compatible con Apple CarPlay™ y Android Auto™ y un cargador inalámbrico para smartphones, todo de serie.

Incluye un sistema de sonido prémium Bose® de serie, diseñado en conjunto por Honda y Bose® específicamente para el interior del Prelude, para que tanto el conductor como los pasajeros, se sientan en el centro de la música.

Honda se compromete a seguir mejorando la seguridad de todos los que comparten los caminos. Con este compromiso, el nuevo Honda Prelude es líder en seguridad para coupés deportivos, gracias a su avanzada tecnología de seguridad activa y pasiva que viene de serie.

Estará disponible a partir del 17 de marzo a través de la red de distribuidores del país, en una única versión totalmente equipada con un precio de $949,900 pesos. Ofrece interiores en piel azul con blanco, mientras que en el exterior se podrá elegir entre los colores Blanco Perlado, Gris Meteoro y Azul Racing.

Acerca de los vehículos de Honda de México

Honda® ofrece una amplia gama de vehículos que incluye los automóviles City®, Civic® y Accord®; así como las SUV BR-V®, HR-V®, CR-V®, Pilot® y la minivan Odyssey®. Además, cuenta con tres vehículos insignia en versiones híbridas: CR-V®, Accord® y Civic®.

Descripción contacto: Communika/agencia de PR Honda de México

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