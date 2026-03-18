La OMS, sobre Argentina: "Es triste que quiera salir tras su enorme contribución"

"Lo triste de que Argentina esté planteándose potencialmente abandonar la organización es que ha contribuido enormemente a la salud de los demás", señaló en rueda de prensa el asistente al director general de la OMS, Jeremy Farrar.

"Lo digo por experiencia personal, tras trabajar con sistemas de salud argentinos en cuestiones como el dengue", añadió.

Farrar también recordó que Argentina fue uno de los primeros países en implantar la cobertura sanitaria universal, "de la que muchos otros países han aprendido".

"El intercambio de información, al que Argentina ha contribuido con tanto orgullo, es algo que sin duda echaríamos en falta si se marchara. En un momento en que gran parte del mundo comparte desafíos comunes por cambios demográficos, enfermedades infecciosas o expansión de los mosquitos que las transmiten, esa información es cada vez más importante", aseguró.

Aunque el Gobierno de Milei anunció este martes su salida efectiva de la OMS, algo que ya había anunciado hace un año, la agencia sanitaria de la ONU considera que esa retirada no es todavía oficial hasta que sea debatida y posiblemente votada por su asamblea general de miembros, que se celebrará en mayo.

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"Es una cuestión que compete a los Estados miembro en su conjunto, y se abordará colectivamente en la asamblea", reiteró en la misma rueda de prensa de este miércoles el jefe de asuntos legales de la OMS, Steven Solomon.

"Es como el famoso gato en la caja de Schrödinger: la cuestión de si Argentina está 'dentro' o 'fuera' no quedará plenamente resuelta hasta que se abra la 'caja', que está en el orden del día de la asamblea de mayo", ejemplificó.

Solomon también aclaró que de confirmarse la salida de Argentina, el país podría seguir teniendo lazos con la OMS, por ejemplo, mediante el Reglamento Sanitario Internacional.

"Existe claramente el precedente de países que mantienen una relación con la OMS sin ser miembros de la misma", agregó.

Milei anunció en febrero de 2025 su decisión de retirarse de la OMS debido a "profundas diferencias" con el organismo en la gestión sanitaria de la pandemia de la covid, razón similar a la que también llevó a Estados Unidos a abandonar la organización a principios de este año.