La ONU firma convenio para fortalecer seguridad alimentaria en Centroamérica

La organización de la ONU informó en una rueda de prensa que la donación provendrá de ofrendas de ayuno de miembros de todo el mundo, con el objetivo de erradicar el hambre en la región.

La iniciativa, bajo el plan 'Alcanzando Hambre Cero en Centroamérica', beneficiará a más de 160.000 personas en situación de vulnerabilidad, con un enfoque prioritario en la alimentación escolar, el empoderamiento económico de las mujeres y el fortalecimiento de los sistemas agrícolas locales.

Andrew Stanhope, representante del PMA en Guatemala, destacó la importancia de este modelo de cooperación frente a los retos estructurales de la región.

"La alianza entre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y el PMA demuestra que la solidaridad trasciende fronteras y hoy se traduce en respuestas más sostenibles a los problemas que enfrentan muchas familias centroamericanas", afirmó Stanhope.

El proyecto contempla acciones diferenciadas por país, de manera que en Guatemala se centrará en brigadas nutricionales y resiliencia; en El Salvador en la instalación de cocinas escolares; mientras que en Honduras y Nicaragua se priorizará la merienda escolar y el apoyo a pequeños productores.

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Por su parte, Élder Gregorio Casillas, representante de la Iglesia, resaltó que este esfuerzo busca transformar la realidad de los hogares mediante la resiliencia y el servicio, y que la intervención busca no solo mitigar la emergencia inmediata, sino generar capacidades a largo plazo.

"Es un sacrificio personal lleno de fe que hoy se traduce en ayuda para fortalecer la seguridad alimentaria y la esperanza de comunidades aquí en Centroamérica que enfrentan necesidades mayores a las nuestras", dijo Gregorio.

Según datos de Naciones Unidas, cerca de 13 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria debido a la crisis climática en el "Corredor Seco" y el alza en los precios de los alimentos en Centroamérica.