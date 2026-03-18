La oposición italiana llama a defender la Constitución ante la reforma judicial de Meloni

La céntrica Plaza del Pueblo de Roma ha acogido el mitin de cierre de campaña de los contrarios a la reforma, esencialmente las fuerzas opositoras de centro e izquierda y los principales sindicatos, ante la presencia de miles de personas.

"Esta reforma no mejora la justicia para vosotros, no agiliza los procesos ni contrata personal. No se mejora la justicia poniendo a los jueces bajo el control del Gobierno", atacó desde el escenario la secretaria del Partido Demócrata (PD), Elly Schlein.

La jefa de la oposición llamó a la ciudadanía a rechazar una ley que amenaza con "debilitar la independencia de la magistratura".

"Aferrémonos a esta Constitución antifascista", proclamó.

Por su parte, el presidente del Movimiento 5 Estrellas, Giuseppe Conte, acusó al Gobierno de pretender el control del poder judicial para devolver a Italia al "Antiguo Régimen".

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"La verdad es que este proyecto político nace de una política que no acepta el control de la legalidad. Quieren hacernos regresar al Antiguo Régimen, a un tiempo en el que el monarca estaba por encima de las leyes. Es una estafa", arremetió el ex primer ministro.

La reforma de la justicia de Meloni, uno de los proyectos capitales de su legislatura, ya ha sido aprobada en el Parlamento pero, al tratarse de una modificación constitucional, necesita ser avalada en un referéndum los próximos días 22 y 23 de marzo.

La nueva legislación separa las carreras de jueces y fiscales, actualmente englobados en la denominación de 'magistrados' y que pueden pasar de un cargo a otro en determinadas circunstancias, algo prácticamente insólito a nivel europeo.

Pero lo que más críticas suscita entre sus detractores es que dividirá en dos el Consejo Superior de la Magistratura, el órgano de autogobierno del poder judicial, y establecerá el sorteo como método de elección de sus representantes, en un intento de aplacar las facciones internas de una judicatura vista demasiado "politizada".

La manifestación de esta tarde en la plaza romana sirvió también como demostración de sintonía en una oposición que, aunque concurre unida a menudo a las elecciones, suele vivir desavenencias. Schlein y Conte se abrazaron ante el público para coronar su campaña.

Todos los sondeos dan un apretado margen de ventaja al 'no' en el referéndum pero todo podría depender de la participación, también al tratarse de una cuestión muy técnica para el ciudadano.

Meloni ha avanzado que el resultado no alterará su permanencia en el poder y que agotará la legislatura el año que viene.