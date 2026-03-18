La organización AHF Perú pide a la UE desbloquear el debate de acceso a salud en pandemias

"Organizaciones de salud pública advierten que la Unión Europea está bloqueando compromisos vinculantes de equidad sanitaria, lo que podría permitir que en la próxima emergencia sanitaria se repita el patrón observado durante la covid-19: acceso temprano para los países más ricos y largos retrasos para gran parte del resto del mundo", indicó AHF en un comunicado.

La organización explicó que próximamente inicia una nueva ronda de negociaciones en la sede de la OMS en Ginebra y en mayo se debe llegar a un acuerdo de los países miembros para definir las reglas sobre la distribución de vacunas, diagnósticos y tratamientos durante futuras pandemias.

Se trata del Anexo sobre Acceso a Patógenos y Reparto de Beneficios (PABS), un mecanismo que busca establecer reglas para garantizar que cuando los países compartan muestras de virus y datos científicos que permiten desarrollar vacunas, diagnósticos y tratamientos, los beneficios derivados de esa información también se distribuyan de manera equitativa.

En diciembre de 2025, más de 80 países en desarrollo propusieron establecer contratos estándar obligatorios para regular el uso de muestras de patógenos y datos genéticos con potencial pandémico que incluirían condiciones claras de reparto de beneficios, cooperación científica y acceso equitativo a vacunas, diagnósticos y tratamientos.

Pero indicaron que algunos Estados de la Unión Europea como Alemania, se opusieron a iniciar la negociación de estos contratos y promovieron un modelo basado en compromisos voluntarios de la industria farmacéutica.

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"Bajo esta propuesta, algunos fabricantes podrían decidir entregar alrededor de 20 % de su producción de vacunas, tratamientos o diagnósticos durante una pandemia, de los cuales apenas 10 % estaría garantizado como donación, mientras el resto quedaría sujeto a acuerdos comerciales", señaló la ONG.

Por ello en Lima, AHF Perú, junto a otras organizaciones de la sociedad civil peruanas como Acción Internacional para la Salud (AIS), iniciaron un trabajo de sensibilización con la entrega de cartas a varias embajadas de países europeos para pedir flexibilizar su posición en las negociaciones y permitir que haya equidad en el acceso a vacunas, diagnósticos y tratamientos.

AHF afirmó que para América Latina y el Caribe, el resultado de estas negociaciones tiene implicaciones directas, pues pese a participar en redes globales de vigilancia epidemiológica, durante la pandemia muchos países enfrentaron retrasos significativos para asegurar vacunas y tratamientos.

"Tenemos la oportunidad de tener un acuerdo con equidad, donde las vacunas, tratamientos y test de diagnóstico sean accesibles para todos y todas. Los gobiernos tienen la obligación de garantizar un acuerdo vinculante", afirmó el Coordinador de AIS, Javier Llamoza.