La Organización Marítima Internacional alerta de una situación "inaceptable" en Ormuz

"Cualquier ataque contra marineros inocentes o buques civiles es totalmente inaceptable. No deben convertirse en víctimas de tensiones geopolíticas más amplias", dijo hoy el secretario general de la OMI, el panameño Arsenio Domínguez, en el discurso de apertura de la 36 sesión extraordinaria del Consejo de la organización, que se celebra esta semana en Londres.

Domínguez expresó su "grave preocupación y profunda tristeza" por el fallecimiento de siete marineros, así como todos aquellos heridos en los ataques contra buques, y apuntó que en la actualidad hay alrededor de 20.000 tripulantes varados en el golfo Pérsico "enfrentando un alto riesgo y una considerable tensión psicológica".

El estrecho de Ormuz, entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán, es un paso estratégico por el que transita alrededor del 20 % del flujo marítimo de petróleo global.

Desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, la república islámica lo mantiene cerrado de facto y ha amenazado con bombardear cualquier buque que intente atravesar Ormuz, lo que ha interrumpido casi en su totalidad el tránsito en la zona y ha disparado el precio del crudo a máximos desde hace 4 años.

"Esta situación es inaceptable e insostenible. El sector del transporte marítimo ha demostrado su gran capacidad de adaptación, pero la geopolítica lo está llevando al límite", comentó Domínguez.

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"Cada vez que el transporte marítimo se utiliza como daño colateral en estos conflictos, el mundo entero se ve afectado negativamente, desde la economía global hasta la seguridad alimentaria", añadió.

El secretario general de la OMI hizo un llamamiento a las partes a que "trabajen" para reducir la escalada del conflicto y pidió a las compañías navieras extremar las precauciones al operar en la región y, en la medida de lo posible, evitar transitar por ella.

También indicó que, durante la sesión extraordinaria, que se extenderá hasta este jueves, los Estados miembro podrán dialogar sobre "soluciones aceptables" que permitan proteger a los marineros inocentes, así como a la seguridad de la navegación y el medio ambiente marino.

"El tiempo apremia y todos tenemos una gran responsabilidad con los marineros afectados", concluyó Domínguez.