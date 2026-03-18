La OTAN adapta su misión en Irak por la seguridad de su personal

“Podemos confirmar que estamos ajustando nuestra postura en el marco de la misión de la OTAN en Irak”, indicó a EFE la portavoz de la Alianza, Allison Hart.

Explicó que en este momento están “trabajando en estrecha coordinación con los aliados y socios”.

“La seguridad de nuestro personal es primordial, por lo que nos abstendremos de facilitar más detalles sobre este asunto”, afirmó.

Hart también dejó claro que “el diálogo político y la cooperación práctica entre la OTAN e Irak, incluso a través de la misión de la OTAN en Irak, continuarán”.

La misión de la OTAN en Irak (NMI) es una misión de asesoramiento y desarrollo de capacidades, uno de combate, que ayuda a Irak a crear unas fuerzas armadas e instituciones de seguridad más sostenibles, transparentes, inclusivas y eficaces.

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El objetivo es que los propios iraquíes estén en mejores condiciones de estabilizar su país, luchar contra el terrorismo y evitar el regreso del grupo terrorista Estado Islámico.

La NMI colabora con una amplia gama de socios internacionales, entre los que se incluyen la Coalición Global contra el Estado Islámico, la Unión Europea y las Naciones Unidas.

La misión se puso en marcha en la cumbre de la OTAN celebrada en Bruselas en julio de 2018, a raíz de una solicitud del Gobierno de Irak, y se estableció en octubre de ese mismo año en Bagdad.

En febrero de 2021, los ministros de Defensa de la OTAN y, en agosto de 2023, el Consejo del Atlántico Norte, acordaron ampliar la misión a petición del Gobierno iraquí.

España lideró la misión de mayo de 2023 a mayo de 2024 y mantiene a 178 efectivos desplegados, según el Ministerio de Defensa.

Actualmente cuenta con varios centenares de miembros, civiles y militares.