La Policía brasileña lanza una operación contra el narcotráfico con 112 órdenes de prisión

Los agentes ejecutan, además, 180 órdenes de búsqueda y registro contra sospechosos relacionados con varias facciones criminales, entre las que se encuentran el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital (PCC), las dos organizaciones más peligrosas de Brasil.

En la ciudad de Campinas, en el estado de São Paulo, la Policía buscó arrestar a 37 personas, mientras que fueron bloqueadas más de 100 cuentas bancarias con un valor estimado en 70 millones de reales (unos 13 millones de dólares u 11 millones de euros).

En São Luis, capital del estado de Maranhão y otro de los focos de la operación, fueron bloqueados 297 millones de reales (unos 57 millones de dólares) de los sospechosos y fueron embargados edificios y vehículos de lujo.

En esa ciudad, las acciones se centraron en el tráfico de cocaína y crack, cuyas ganancias se lavaban a través de empresas fantasmas.

En Manaos, por otra parte, los agentes se enfocaron en el envío de estupefacientes desde la terminal de carga del aeropuerto internacional de la ciudad, principal puerta de entrada a la Amazonía brasileña.

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En la operación, coordinada por la Policía Federal, también participaron fuerzas de seguridad regionales y municipales.