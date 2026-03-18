La UA elogia vía diplomática para resolver tensiones entre Guinea, Liberia y Sierra Leona

“El presidente elogia efusivamente a los Gobiernos de Guinea-Conakri, Liberia y Sierra Leona por la decisión colectiva de elegir la vía del diálogo y buscar una solución pacífica y diplomática a las tensiones fronterizas existentes entre sus países, de conformidad con los marcos normativos de la Unión Africana”, indicó la UA en un comunicado.

La cumbre, convocada por los jefes de Estado de los tres países en la capital guineana, se centró en reforzar la cooperación fronteriza y promover la estabilidad regional en el marco de la Unión del Río Mano, organización regional que integra, además de los tres países de la cumbre, a Costa de Marfil.

“Este hito subraya el valor perdurable de las soluciones africanas a los desafíos africanos y reafirma los principios de la solución pacífica de controversias entre los Estados miembros”, añadió el documento.

El dirigente de la UA también celebró la decisión de convocar en el plazo de un mes una cumbre de la Unión del Río Mano para revitalizar este mecanismo regional y reforzar el diálogo en materia de paz, seguridad y desarrollo.

También reconoció el papel desempeñado por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) y socios internacionales en la consecución del acuerdo, y subrayó que este proceso “sirve como modelo para la prevención y resolución de conflictos en todo el continente”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La cumbre se realizó tras un incidente fronterizo entre Guinea y Liberia, que derivó en enfrentamientos entre civiles liberianos y soldados guineanos, según denunciaron las autoridades liberianas y residentes de la zona. Situación que motivó al Gobierno guineano a desplegar militares en la zona.

El 22 de febrero, Sierra Leona y Guinea protagonizaron una disputa en Yenga, ciudad reclamada por ambos países, que terminó con la detención de 16 miembros de las fuerzas de seguridad sierraleoneses, liberados cinco días después.

Según Sierra Leona, los efectivos se encontraban construyendo un puesto fronterizo cuando fueron apresados por militares guineanos y, tras gestiones diplomáticas, regresaron sanos y salvos.

El Gobierno destacó que la medida fue fruto de una “rápida intervención diplomática” y reafirmó su compromiso de explorar todas las vías diplomáticas disponibles para resolver cualquier disputa con Guinea de manera pacífica.