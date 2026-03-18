León XIV urge a prestar atención a la salud mental, especialmente a la de los jóvenes

El pontífice hizo esta reflexión en un discurso a los participantes de la conferencia "¿Quién es mi prójimo hoy?", promovida por las conferencias episcopales europeas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en la que León XIV llamó la atención sobre el aumento de las desigualdades en la atención sanitaria.

"Cada vez menos personas tienen acceso a los servicios disponibles", lamentó el papa quien advirtió: "La salud no puede ser un lujo para unos pocos, sino una condición esencial para la paz social".

Destacó que la cobertura sanitaria universal "no es simplemente un objetivo técnico a alcanzar; es, ante todo, un imperativo moral para las sociedades que aspiran a ser justas".

El pontífice insistió en que "la atención y la protección sanitaria deben ser accesibles para los más vulnerables, tanto porque su dignidad así lo exige como para evitar que la injusticia se convierta en fuente de conflicto".

También mencionó en este ámbito el rol de la Iglesia Católica, cuyo papel público, dijo, "no se limita a sus actividades de asistencia o educación», sino que está siempre «al servicio de la promoción de la humanidad y la fraternidad universal».

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"Las Iglesias en Europa y en todo el mundo, en colaboración con organizaciones internacionales, pueden hoy también prestar un servicio decisivo en la lucha contra las desigualdades en el sector de la salud, en favor de las poblaciones más vulnerables", manifestó León XIV.