Líderes de UE afrontan el bloqueo húngaro a ayuda a Ucrania y la crisis en Oriente Medio

La cumbre de primavera de la UE, que en principio no se prevé que se extienda al viernes, estará dedicada igualmente a la competitividad comunitaria y contará como invitado en el almuerzo con el secretario general de la ONU, António Guterres.

Los líderes de la UE abordarán la situación en Ucrania con su presidente, Volodímir Zelenski -por vía telemática-, e intentarán desbloquear el préstamo de 90.000 millones de euros para Kiev en 2026 y 2027, a cargo de la emisión de deuda comunitaria, que el Consejo Europeo ya decidió en diciembre y en el que no participarán Hungría, Eslovaquia y la República Checa.

No obstante el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, sumido en plena carrera electoral, mantiene su veto a que concluyan los trámites legislativos y la UE pueda iniciar el desembolso del préstamo ya en abril, como pretende.

Pese al entendimiento entre los países sobre la necesidad de atenerse al préstamo pactado en diciembre, no solo por Ucrania sino también por la credibilidad de las decisiones del Consejo Europeo, fuentes comunitarias apuntaron a la posibilidad de un "plan B" y de encontrar "soluciones creativas" si se mantiene el bloqueo.

Por el momento Orbán se mantiene firme en que no cederá a menos que su país vuelva a recibir petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba, que fue dañado en enero por ataques rusos a su paso por Ucrania.

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Los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, informaron esta semana de que Kiev ha aceptado apoyo técnico e incluso financiación comunitaria para reparar el oleoducto, un gesto visto como un esfuerzo de Bruselas por dejar sin argumentos a Budapest para dar luz verde al préstamo.

"Vamos a ver lo que dice primero la misión técnica antes de decidir si queremos pagar por ello", indicó una alta fuente diplomática.

Por otra parte, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión insistirán en que tanto Hungría como Eslovaquia levanten el bloqueo al vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, que se espera incluya la suspensión de todos los servicios marítimos a petroleros rusos a fin de mantener la presión contra la economía de guerra del Kremlin.

Según un borrador de las conclusiones de la cumbre, se espera que los líderes pidan a la Comisión Europea evalúe cómo abordar la "amenaza potencial" que suponen para la seguridad interior de la UE los excombatientes rusos que han participado en la agresión contra Ucrania.

A nivel de política exterior, el otro plato fuerte de la agenda será la guerra en Irán, sobre la que el Consejo Europeo pedirá una desescalada al considerar que amenaza la seguridad regional y global.

De acuerdo al proyecto de conclusiones, los líderes condenarán los "ataques indiscriminados" de Irán, abogarán por "proteger el espacio aéreo regional y garantizar la seguridad marítima y el respeto de la libertad de navegación", y condenarán "cualquier acto que amenace la navegación" o impida a los buques entrar y salir del estrecho de Ormuz, cerrado por Teherán.

Recordarán que la UE tiene en la región dos operaciones navales defensivas, ‘Atalanta’ y ‘Aspides’, y celebrarán que "se refuercen con más medios".

Sin embargo, como ya dejaron patente los ministros comunitarios de Exteriores el lunes, enviar más barcos a la actual área de acción de ‘Aspides’ en el mar Rojo sería una opción bienvenida, pero no extender sus operaciones al estrecho de Ormuz.

Además, pedirán a la Comisión informar sobre las posibles repercusiones en la seguridad energética, los precios de la energía, las cadenas de suministro y la migración, y que proponga las medidas que considere oportunas, así como una coordinación a escala de la UE sobre “las posibles repercusiones en la seguridad interior”.

El Consejo Europeo también condenará la decisión de la milicia libanesa Hizbulá de atacar a Israel en apoyo a Irán, a la vez que instará a Israel a abstenerse de una mayor escalada mediante operaciones aéreas o terrestres y a respetar la soberanía y la integridad territorial del Líbano.

Por lo que respecta a Gaza, los líderes instarán a que se implemente el plan de paz y a que Israel incremente la entrada de ayuda ante la “catastrófica situación humanitaria”, y condenarán las acciones unilaterales de Israel para expandir su presencia en Cisjordania, así como la violencia creciente contra los civiles palestinos.