Los talibanes confirman el cese de operaciones "defensivas" en el conflicto con Pakistán

"El Emirato Islámico agradece la buena voluntad de los países mediadores, pero les manifiesta que considera la seguridad nacional, la integridad territorial y la protección de la vida de los afganos su obligación nacional y religiosa, y responderá con valentía a cualquier agresión en caso de amenaza", indicó en un comunicado el portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid.

La pausa de la operación denominada "Red-ul-Zulm" llega a petición de Arabia Saudí, Catar y Turquía, según confirmaron ambos bandos, y durará al menos hasta el próximo martes de madrugada, informó el gobierno paquistaní.

"Las fuerzas de seguridad y defensa del Emirato Islámico de Afganistán (...) anuncian una pausa temporal en las operaciones defensivas", recogió el comunicado del régimen talibán.

La tregua temporal llega en un momento determinante para el país, aún golpeado tras el bombardeo de un centro de rehabilitación en Kabul que, según fuentes de los talibanes, dejó más de 400 muertos y una oleada de condenas de la ONU y la Unión Europea.

Este miércoles, la capital afgana enterró a las víctimas del bombardeo sobre el Hospital Omid, una de las mayores clínicas para drogodependientes del país, mientras las familias de los desaparecidos se enfrentan al desamparo.

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Pese a la tregua de cinco días con motivo del fin del Ramadán, la ONU advierte de que la escalada ya ha dejado miles de desplazados en las zonas fronterizas y urge en una investigación independiente de lo sucedido.