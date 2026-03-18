Maestros se enfrentan con la Policía durante marcha de protesta en Ciudad de México

Los manifestantes se trasladaron del Ángel de la Independencia al Zócalo, donde protagonizaron un enfrentamiento a empujones y gritos con elementos de seguridad que resguardaban la zona.

Según la Secretaría de Gobierno capitalina, los breves choques se generaron debido a que elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), estaban colocando un equipo de audio al mismo tiempo que arribó el contingente.

“En ese contexto, se intentó el ingreso de vehículos, por lo que el personal de tránsito intervino para garantizar la seguridad de las y los manifestantes y de la ciudadanía”, apuntó.

Tras esto, el equipo de audio facilitado por el gobierno capitalino fue instalado en el Zócalo, donde la CNTE realizó un mitin previo a la concentración que instalaron en el lugar, el cual planean extender por 72 horas.

Los profesores exigen además de un aumento salarial del 100 %, la abrogación inmediata de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007 y la reforma educativa de 2019.

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La movilización inició alrededor de las 11:00 hora local (17:00 GMT) y esta tarde se prevé que se realice una Asamblea Nacional Representativa en el Centro de la Ciudad de México para definir las acciones a seguir.

El plantón en el Zócalo de la Ciudad de México forma parte de la estrategia de presión de la CNTE, que en distintas ocasiones ha recurrido a movilizaciones, bloqueos y paros masivos, que han provocado afectaciones en parte del país norteamericano y en algunos casos han desembocado en disturbios.

Los representantes del sindicato CNTE anunciaron que desplegarán más acciones en el marco del Mundial de Fútbol si el Gobierno federal no atiende sus demandas.

En su conferencia de prensa diaria, la gobernante explicó que el Ejecutivo está manteniendo un diálogo con estos maestros, aunque descartó reunirse con ellos, y llamó a que cualquier manifestación se desarrolle de manera pacífica, sin que haya altercados.

En mayo del año pasado, el gobierno mexicano anunció una serie de mejoras laborales, como una subida del 9 % en el salario del gremio magisterial y más días de vacaciones, entre otras cosas.