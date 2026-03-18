MercadoLibre invertirá 115 millones de dólares en centro de almacenamiento en Argentina

Con unos 100.000 metros cuadrados de superficie, el nuevo centro, que se emplazará en la ciudad bonaerense de Escobar, será el de mayor capacidad de almacenamiento de la compañía en Argentina.

Según informó MercadoLibre en un comunicado, el desarrollo será realizado por la firma Plaza Logística y generará 1.300 puestos de trabajo directos.

El nuevo centro tendrá capacidad para procesar hasta 130.000 productos por día y almacenar cerca de dos millones de artículos voluminosos y permitirá a la compañía mejorar la eficiencia de los envíos.

"Este nuevo centro en Escobar será el cuarto de nuestra red en Argentina y en menos de 18 meses habremos cuadruplicado nuestra capacidad operativa en el país", señaló Juan Martin de la Serna, presidente de MercadoLibre Argentina.

Este proyecto forma parte del plan de inversiones por un total de 3.400 millones de dólares para este año en el país suramericano anunciado por MercadoLibre la semana pasada.

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Fundada en 1999 en Argentina, MercadoLibre opera en 18 países de América Latina y sus principales mercados son Brasil, Argentina y México.

La compañía, cuyas acciones cotizan en el índice Nasdaq de Estados Unidos, obtuvo el año pasado un beneficio neto de 1.997 millones de dólares, desde ganancias netas por 1.911 millones de dólares en 2024, lo que ha supuesto una mejora del 4,5 %.