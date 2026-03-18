Merz asegura que su Gobierno vela por el control de los precios en las gasolineras

"Intervendremos allí donde nos lo permita nuestra competencia nacional y veamos margen de maniobra. Hemos liberado parte de las reservas de petróleo y velaremos por una mayor transparencia y control de los precios en las gasolineras", dijo Merz durante una declaración de gobierno con motivo del Consejo Europeo que comienza el jueves.

La resolución del Gobierno alemán busca hacer frente a la volatilidad de los precios en las gasolineras y reforzar así la confianza de los consumidores en la fiabilidad de los precios indicados, precisó en una rueda de prensa ordinaria Steffen Meyer, portavoz del Ejecutivo.

Así, una vez entre en vigor la nueva ley, las gasolineras solo podrán subir sus precios una vez al día, concretamente al mediodía, mientras que podrá bajarlos en cualquier momento.

En caso de no respetar esta limitación a la frecuencia de las subidas del precio del combustible, las gasolineras podrían enfrentarse a multas de hasta 100.000 euros.

En segundo lugar, se reforzará la supervisión de prácticas abusivas en materia de competencia en el sector de los combustibles, de manera que en el futuro, la Oficina Antimonopolio podrá actuar con mayor facilidad contra las empresas con posición dominante o con gran poder de mercado en el sector de los combustibles cuando haya indicios de precios excesivamente elevados.

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En tercer lugar, la Oficina Antimonopolio podrá subsanar de manera más sencilla y rápida distorsiones graves y persistentes en materia de competencia.

Está previsto que la primera lectura del paquete legislativo tenga lugar este mismo jueves en el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán.

Además de este paquete de medidas, Meyer aludió a la liberación de 2,647 millones de toneladas de las reservas alemanas de petróleo que, apuntó, "por supuesto también tiene un impacto en el mercado".