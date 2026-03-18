Miles de georgianos marchan en procesión en honor al patriarca ortodoxo, Iliá II

El Patriarcado satisfizo el deseo del jerarca ortodoxo de reposar en la catedral de la Dormisión de Sioni -cuya construcción fue iniciada en el siglo V y completada casi dos siglos después-, que será sepultado el próximo 22 de marzo.

Los georgianos que acudieron al Patriarcado no ocultaban sus emociones, al llorar por la partida del Patriarca "que era amado por toda Georgia", según los asistentes.

Muchos de los georgianos bautizaron a sus hijos con el Patriarca, que durante varios años se ofreció a bautizar a todos los terceros y subsiguientes hijos, con el fin de promover las familias numerosas y ayudar al país a vencer la crisis demográfica.

En total, Iliá II bautizó alrededor de 50.000 niños gracias a esta iniciativa.

"Yo me decidí a tener mi tercer hijo después de que el Patriarca anunció esto, estoy feliz de que el padre espiritual de mi hijo Tazo sea este gran hombre", comentó a EFE Ninó, una vecina de la capital georgiana.

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Altos dirigentes de la nación caucásica también acuden a despedirse del Patriarca, por cuya muerte fue declarado duelo nacional hasta el próximo domingo.

El primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze destacó "el aporte invaluable" del jerarca, elegido en 1977, "en la conservación de la autoconsciencia nacional, el fortalecimiento de las tradiciones y del Estado georgiano", y le calificó de "padre espiritual de la nación".

Este miércoles todas las banderas amanecieron a media asta en todas las instituciones estatales y en las calles de Tiflis y otras ciudades se observa una atmósfera de tristeza: los transeúntes conversan en voz baja.

Iliá II falleció este martes tras ser ingresado de urgencia horas antes en una clínica médica de Tiflis por hemorragia gástrica masiva.

La noticia sobre la muerte de Iliá II la dio a la prensa el metropolita Shio Mujiri, nombrado lugarteniente del patriarca en 2017 por problemas de salud de Iliá II.

Según el metropolita, el fallecido jerarca de la Iglesia georgiana, fue ”una figura trascendental”.

"Su muerte es una pérdida para toda la cristiandad, para toda Georgia", aseguró.

Iliá II, cuya labor al frente de la Iglesia local fue altamente valorada por el grueso de la población en todas las encuestas, se convirtió en Patriarca en 1977.