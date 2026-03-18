Mostrar un documento de identidad para votar, una exigencia de Trump que genera polémica

Trump, que en 2020 denunció un falso fraude electoral cuando perdió contra Joe Biden, ha vuelto a poner en duda la limpieza del sistema electoral estadounidense de cara a las elecciones de medio mandato del próximo noviembre, en las que estará en juego la mayoría republicana en el Congreso.

Por ello, impulsa un proyecto de ley llamado Save America (Salvar a Estados Unidos) que endurece los requisitos para votar, una iniciativa que ya fue aprobado en febrero por la Cámara de Representantes pero que permanece estancado en el Senado, donde los republicanos tienen una mayoría insuficiente.

El presidente ha amenazado incluso con vetar cualquier ley que salga del Congreso mientras la Cámara Alta no apruebe la Save America.

El proyecto de ley republicano requiere que las personas en todo el país presenten una prueba de ciudadanía estadounidense al registrarse para votar y exige mostrar una identificación oficial con fotografía para poder depositar el voto en la urna.

En Estados unidos cada uno de los 50 estados es responsable de organizar las elecciones y establece sus propias reglas para verificar la ciudadanía estadounidense y la identidad de cada votante.

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Al menos 36 de los 50 estados exigen a la hora de votar documentos con foto como la licencia de conducir, el pasaporte o documentos de identidad estatales (no existe un documento de identidad federal), según la Conferencia Nacional de Congresos Estatales.

Los otros 14, así como Washington D.C., contemplan algunas alternativas en los lugares de votación, como pedir una declaración jurada, la firma e información personal para comprobar que dicho votante esté en el padrón electoral.

Trump y los republicanos insisten en que endurecer la normativa es necesario para evitar un fraude en las urnas, como la suplantación de identidad o el voto de migrantes.

Lo comparan, además, con otras actividades cotidianas en las que se exige documentación, como abordar un avión o comprar alcohol.

Pero, si bien los datos indican que el fraude electoral existe, son casos extraordinariamente raros y muy lejos de niveles que puedan decantar unas elecciones a gran escala.

Según un estudio del Centro Brennan, las irregularidades en elecciones estadounidenses oscilan entre el 0,0003 % y el 0,0025 %. Es más probable que un estadounidense "sea alcanzado por un rayo a que suplante la identidad de otro votante en las urnas", apunta el informe.

"Dada la falta de evidencia de fraude electoral, ¿por qué el Congreso dedica tiempo y esfuerzo a esto?", se pregunta en declaraciones a EFE Mike Gilbert, profesor de Derecho de la Universidad de Virginia.

La oposición y organizaciones defensoras de derechos civiles denuncian que las normativas restrictivas lo que en realidad buscan es desincentivar el voto de ciertos sectores que tienden a votar a los demócratas, como la población pobre, minorías raciales, los estudiantes o personas con discapacidad.

Un estudio de la Universidad de Maryland estima que 21,3 millones de estadounidenses no tienen acceso fácil a documentación que pruebe su ciudadanía, como el certificado de nacimiento o un pasaporte, y 3,8 millones no disponen de ningún documento que lo respalde.

Tanto obtener la prueba de ciudadanía para registrarse en el padrón como conseguir el documento de identidad para votar tienen costos económicos o implican largos desplazamientos que algunas personas no pueden o no tienen tiempo para asumir.

Sin embargo, una mayoría de estadounidenses, de todos los perfiles, respaldan la exigencia de un documento de identidad con foto para votar, según una encuesta del Centro Pew Research.

El 95 % de los republicanos lo respaldan y el 71 % de los demócratas también. En cuanto al perfil racial, lo apoyan el 85 % de los blancos, el 82 % de los latinos y el 76 % de los afroamericanos.