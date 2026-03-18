Muere un civil ruso tras impacto de un dron ucraniano contra un edificio en Krasnodar

"A consecuencia de un ataque terrorista con drones murió una persona en Krasnodar", escribió en su canal de Telegram.

Kondrátiev expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y denunció que "los drones del Ejército ucraniano esta noche atacaron edificios de viviendas en el centro regional".

"Resultaron dañados tres edificios. En uno de ellos se desató un incendio en un apartamento, que fue sofocado rápidamente. Otro dron chocó contra la pared del edificio y cayó sin desatar fuego alguno, y los restos de un tercero fueron hallados en un balcón", señaló.

A su vez, el alcalde de la capital regional, Krasnodar, Yevgueni Naúmov, puntualizó que la víctima murió a consecuencia del incendio en el edificio.

Además, un centro médico y una línea de alto voltaje resultaron dañados, causando afectaciones al servicio eléctrico local.

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No obstante Naúmov aseguró que la situación está bajo control e indicó que las escuelas están abiertas, pero recomendó a los padres no enviar a los niños a clase.

"Los responsables de estas instituciones comprenderán la situación", escribió.

Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la pasada noche las defensas antiaéreas derribaron 85 drones ucranianos, casi la mitad de ellos (42), en Krasnodar.

Otros 19 drones fueron aniquilados sobre los mares Negro y Azov.

El resto, sobre nueve regiones rusas, incluyendo tres sobre la región de Leningrado, en las cercanías de San Petersburgo.