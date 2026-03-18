Nigeria mata a más de 60 yihadistas tras repeler un ataque nocturno en el noreste del país

"Las tropas, en colaboración con medios de apoyo aéreo, se enfrentaron a los atacantes con firmeza, neutralizando a más de 60 combatientes terroristas, incluidos algunos comandantes muy conocidos", publicó el Ejército en su cuenta de la red social X.

Los combates comenzaron después de que las fuerzas nigerianas detectaran a las 00:50 horas (23:50 GMT) el avance de miembros del Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés) o Boko Haram, sin indicar a cuál de los dos grupos pertenecían.

"Su movimiento fue rápidamente detectado por tropas que vigilaban y respondieron con una potencia de fuego abrumadora. El intenso enfrentamiento obligó a los insurgentes restantes a una retirada desorganizada hacia la zona de Arege", añadió el Ejército.

Después de los enfrentamientos, los soldados iniciaron operaciones de rastreo para "perseguir y eliminar" a aquellos yihadistas que se dieron a la fuga, al mismo tiempo que desplegaron un operativo de inteligencia y reconocimiento para controlar las rutas de retirada.

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el ISWAP.

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Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

En el noroeste de Nigeria, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto, en el noroeste, desde hace unos años.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país.