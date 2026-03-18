Organizaciones en Texas cancelan marchas por César Chávez, tras denuncias de violación

Las celebraciones en Austin y San Antonio, que estaban programadas para el próximo fin de semana, fueron canceladas por sus organizadores, según informaron medios locales.

La decisión de no seguir adelante con las marchas, que se celebran anualmente, forma parte de una ola a nivel nacional de rechazo a las supuestas acciones de Chávez, después de que el diario The New York Times publicara una investigación que recoge los testimonios de varias sobrevivientes de acoso y violación por parte del activista, incluyendo a la también líder pro-derechos civiles Dolores Huerta.

El rotativo publicó las denuncias de Ana Murguia y Debra Rojas, hijas de organizadoras del movimiento sindical. Ambas eran menores de edad cuando, aseguran, fueron abusadas por Chávez, quien tenía alrededor de 40 años.

El comportamiento de Chávez, que murió en Arizona a los 66 años siendo reconocido como uno de los líderes más importantes para que se reconocieran los derechos de los campesinos y precursor del Sindicato de Campesinos (UFW), fue ratificado por Huerta, su compañera en la lucha, quien denunció haber sido violada en dos ocasiones por Chávez.

La organización Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), la más antigua en pro de los derechos civiles de las personas hispanas en EE.UU., rechazó las acciones de Chávez en un comunicado este miércoles.

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"Ninguna persona, independientemente de su estatura o legado, está por encima de la rendición de cuentas cuando se trata de proteger y respetar la dignidad de los demás", señaló la organización en un comunicado.

"Las acciones de una sola persona no reflejan ni disminuyen la integridad del movimiento de trabajadores agrícolas. LULAC mantiene firme su respaldo a este movimiento y a los innumerables hombres y mujeres que (...) han trabajado en el campo para sostener a sus familias", agregó la organización.

Chávez es visto como un ícono de los derechos civiles, a la par del afroestadounidense Martin Luther King. Varios estados, incluyendo Texas, reconocen su fecha de nacimiento como un día festivo y decenas de escuelas, calles, parques y universidades en todo el país llevan su nombre a modo de conmemoración.