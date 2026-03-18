Panamá y Costa Rica suscriben memorando para avanzar en un corredor logístico ferroviario

"Empezamos a trazar un nuevo futuro, una línea sobre el mapa de nuestras regiones sobre una apuesta por el progreso de integración de un futuro compartido. Tenemos la oportunidad de escribir nuestro propio capítulo ferroviario transformador para Panamá, porque redefine nuestra geografía económica, reducirá los costos logísticos y aumentará la competitividad del Canal de Panamá", afirmó el canciller panameño, Javier Martínez Acha.

El acuerdo, suscrito entre la Secretaría Nacional del Ferrocarril de Panamá (SNDF) y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) en una ceremonia presidida por el jefe de la diplomacia de Panamá, "establece un marco de colaboración técnica e institucional para compartir conocimiento especializado, alinear estándares operativos, coordinar estudios de ingeniería y avanzar hacia la integración logística regional", según un comunicado oficial.

"Para Panamá, el instrumento representa el primer paso formal en la construcción de lo que el Gobierno Nacional ha denominado el Corredor Logístico Ferroviario Centroamericano. No estamos construyendo un tren, estamos construyendo la infraestructura de la próxima generación de la economía panameña y una nueva geografía económica para Centroamérica", señaló Henry Faarup Mauad, Secretario Nacional del Ferrocarril en Panamá.

Con la firma de este convenio, Costa Rica se convierte en el primer socio regional de Panamá en esta iniciativa mientras avanza en el desarrollo de su propio corredor ferroviario con proyección hacia Nicaragua, lo que sitúa el memorando como el primer paso en una cadena de acuerdos que podría integrar físicamente a Centroamérica por primera vez en su historia moderna.

Álvaro Bermúdez, presidente ejecutivo del INCOFER, destacó que el acuerdo permitirá desarrollar iniciativas conjuntas entre ambos países y que es una oportunidad "para desarrollar sistemas y tener naciones que puedan pensar fuera de la caja y desarrollarse de forma diferente”.

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Faarup, por su parte, detalló por su parte que el plan maestro del proyecto ferroviario inició en enero de 2025 y que, un año después, el Gabinete aprobó la contratación -suscrita en 2024- de la firma estadounidense AECOM USA Inc. para la asesoría técnica y la elaboración del estudio de factibilidad.

Explicó que el trazado preliminar del proyecto de línea ferroviaria contempla unos 475 kilómetros de vía férrea desde la ciudad de Panamá hasta Paso Canoas, en la frontera con Costa Rica, con catorce estaciones proyectadas y una primera fase de construcción enfocada en el tramo Panamá Pacífico–Divisa.

La SNDF adelantó además que ya se inició el censo socioeconómico, los estudios de impacto ambiental y el diseño conceptual del puente ferroviario sobre el Canal de Panamá.

El proyecto ha adoptado "estándares internacionales" de desempeño de la Corporación Financiera Internacional (IFC), los marcos de evaluación del Banco Mundial y los criterios del Banco Europeo de Inversiones.

El Gobierno panameño firmó en diciembre de 2024 un contrato de 2,2 millones de dólares con la empresa estadounidense AECOM USA para actualizar el plan maestro de ese tren para conectar la capital panameña con la frontera con Costa Rica.

Ese ambicioso proyecto del tren ya había sido impulsado por el Gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019), que lo encargó a China en 2017 durante su primera visita a Pekín tras el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países ese mismo año.