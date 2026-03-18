Paraguay propone pagar 150 millones de dólares en deuda a constructoras mediante factoraje

En una conferencia de prensa, la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, explicó que presentaron un "plan de acción" que permitirá saldar los compromisos que se arrastran con las constructoras desde 2025.

El objetivo, según la funcionaria, es pagar a los contratistas "sin impactar el presupuesto" asignado para este año a su cartera, estimado en 970 millones de dólares, de los cuales 570 millones de dólares se destinarán a obras.

Centurión explicó que "el instrumento de factoraje" permite una "cesión de deuda" del Estado.

"El Estado paraguayo, a través de este instrumento, se hace cargo de los intereses de este financiamiento, van a ser 150 millones de dólares para obras, que es básicamente nuestra deuda en fondos locales", afirmó.

En ese sentido, indicó que el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, entregó un borrador de la propuesta al sector privado para que puedan hacer sus comentarios o ajustes.

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El lunes, Fernández Valdovinos anunció que Paraguay aplicará una "economía de guerra" en la parte fiscal y pidió "ajustarse los cinturones" en el gasto público, debido a una caída de la recaudación tributaria y de los ingresos procedentes de las represas binacionales de Itaipú y Yacyretá por la baja del dólar.

La semana pasada, gremios de la construcción denunciaron que el Estado adeuda cerca de 360 millones de dólares a contratistas por obras públicas.