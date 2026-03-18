Partido opositor denuncia que Gobierno de Venezuela niega "número importante" de amnistías

"Alertamos que el régimen de Delcy Rodríguez está negando un número importante de solicitudes de amnistía estos últimos días", escribió la organización en la red social X.

Exigió al Estado la publicación de la lista de los liberados y de quienes aún están recluidos, así como la "libertad incondicional para cada preso político y que cesen inmediatamente las exclusiones a civiles y militares injustamente detenidos".

"La reconciliación empieza con la verdad por delante. Los venezolanos queremos justicia", agregó PJ.

Organizaciones opositoras y de la sociedad civil, así como los propios afectados, han denunciado en los últimos días la negativa a las solicitudes de amnistía de Henry Alviárez, coordinador de organización del partido Vente Venezuela -liderado por la premio nobel de la paz María Corina Machado-, y del abogado Perkins Rocha, asesor jurídico del mayor bloque antichavista y de la exdiputada.

La Justicia también negó el beneficio a seis dirigentes sindicales, a una periodista y a un productor audiovisual y asistente de cámara, según las organizaciones.

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La Ley de Amnistía, promulgada en febrero, contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares.

Hasta el pasado jueves, el Parlamento cifraba en 7.727 las libertades plenas concedidas en el marco de este proceso: 7.474 personas tenían libertad restringida con medidas cautelares, como presentación periódica en tribunales o la prohibición de salida del país, mientras que los otros 253 estaban encarcelados.

El martes, el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, en una nueva visita a Caracas, dijo que la amnistía aplicada en Venezuela desde hace casi un mes será "una referencia", por lo que felicitó a la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, por su "iniciativa unilateral", en la que, dijo, "hay futuro", a la vez que llamó a poner "punto final ya" al odio.

Rodríguez Zapatero hizo un llamamiento a que la amnistía sea "profunda e intensa" e indicó que "todas las leyes tienen resquicios e interpretaciones para llegar más allá".