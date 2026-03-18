Peña promulga la ley que reforma el sistema de pensiones públicas en Paraguay

"Esta reforma permite dar sostenibilidad al sistema, ordenar las cuentas públicas y garantizar que cada trabajador reciba lo que le corresponde", publicó Peña en su cuenta de X, al agradecer a los diputados y senadores por el "debate democrático" que, aseguró, "permitió enriquecer" esa ley.

La Cámara Baja dio luz verde en la víspera a la reforma al sistema de jubilaciones y pensiones del sector público del país, conocido como la 'caja fiscal', cuyo contenido fue modificado por el Senado después de un primer visto bueno otorgado por los diputados en febrero pasado en medio de protestas de gremios docentes. Ese proyecto fijaba en 57 años la edad mínima de jubilación.

La versión aprobada el martes por los diputados en segundo debate aumenta del 16 % al 19 % el aporte de los afiliados y eleva del 5 % al 10 % la contribución estatal. Los maestros reclamaban un 14 %.

Además, fija en 53 años con 25 años de aportes la edad mínima de jubilación para el magisterio nacional, docentes universitarios y magistrados judiciales, extremo que no existía en la legislación vigente.

Los docentes, además del 19 % de aporte a la 'caja fiscal', deben sumar otro 5,5 % de abono al seguro social, según la reforma.

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En el caso de las Fuerzas Públicas, la edad jubilatoria será de 55 años con 25 años de aportes.

Durante la sesión de los diputados, decenas de maestros se concentraron en las inmediaciones del Congreso, en Asunción, la capital paraguaya, para reclamar la aprobación del proyecto enviado por el Senado, al que consideraron "un mal menor" frente a la propuesta anterior de los diputados y al proyecto original del Ejecutivo, que establecía una edad mínima de jubilación extraordinaria a los 57 años y la ordinaria a los 62 años.

El lunes, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, anunció que Paraguay aplicará una "economía de guerra" en la parte fiscal y pidió "ajustarse los cinturones" en el gasto público, debido a una caída de la recaudación tributaria y de los ingresos procedentes de las represas binacionales de Itaipú y Yacyretá por la baja del dólar.