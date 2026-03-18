Perú acumula 22 meses consecutivos de crecimiento del empleo formal

El banco emisor indicó en un comunicado que este avance implicó la generación de 232.000 nuevos puestos de trabajo formales en el país, respecto a enero de 2025.

En enero aumentó un 3,9 %, levemente menor a la cifra reportada en diciembre (4,1 %), pero mayor a la de noviembre y octubre (3,5 % y 3,2 %, respectivamente).

En el sector privado, los puestos de trabajo formales experimentaron un aumento del 5,3 % interanual en enero.

El empleo formal privado se incrementó principalmente por la creación de más puestos de trabajo en los sectores servicios (92.000 puestos), agropecuario (55.000), comercio (40.000), construcción (18.000) y minería (10.000).

Aunque el BCRP señaló que en el primer mes de 2026 no se generaron empleos en pesca ni en electricidad.

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En enero, la masa salarial total en términos reales aumentó en 6,2 % respecto a enero de 2025, asociada al aumento de las remuneraciones y de los puestos de trabajo.

Mientras que la masa salarial del sector privado en términos reales se incrementó un 6,5 % interanual en enero, principalmente por los sectores servicios y minería.